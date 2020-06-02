В Гонконге обвинили США в двойных стандартах относительно мер урегулирования протестов
По мнению правительства китайской автономии, Вашингтон оправдывает жесткое подавление беспорядков в Штатах, хотя подобные методы в других странах категорически осуждает.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Администрация Гонконга обвинила США в двойных стандартах, когда речь идет о подавлении беспорядков. По мнению правительства китайской автономии, Вашингтон оправдывает жесткие меры в Штатах, хотя подобные методы в других странах категорически осуждает.
Речь идет о прошлогодних волнениях в Гонконге, которые спровоцировал законопроект об экстрадиции. Тогда власти пошли на уступки и документ полностью отозвали. Но манифестации все равно продолжились, а затем переросли в погромы. Их участников пришлось разгонять силой. Из США тогда стали постоянно звучать обвинения, что власти Гонконга нарушают права человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих. Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение.
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