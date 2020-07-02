В Гонконге с новой силой вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы сказать «нет» закону о нацбезопасности, который вступил в силу накануне.

Участники акций строили баррикады и даже захватили крупный торговый центр. Выбивать их оттуда полицейским пришлось при помощи слезоточивого газа, в ход также пошли резиновые пули. 400 протестующих задержаны, при этом пострадали семеро стражей порядка.

Между тем, из-за введения закона о нацбезопасности на Китай обрушилась целая лавина критики. В Британии для разъяснений в МИД даже вызвали посла КНР. А премьер Борис Джонсон заявил, что Пекин нарушает декларацию об автономии Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео и вовсе назвал действия китайских властей «оскорблением всему миру».