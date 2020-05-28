Что привело к возобновлению массовых протестов в Гонконге?

Парламент КНР все-таки принял резолюцию о разработке скандального закона о безопасности в Гонконге. Он предусматривает создание на территории автономии особых органов госбезопасности. Рассматривать его начали еще в конце прошлой недели, и это вызвало волну беспорядков на улицах.

По мнению протестующих, китайские спецслужбы возьмут все под свой контроль, и люди просто лишатся свободы волеизъявления. К слову, за эту инициативу Соединенные Штаты ранее пригрозили Китаю новыми санкциями.

Беспредел в Гонконге сейчас творится не только на улицах. В Законодательном совете несколько депутатов попытались сорвать второе чтение законопроекта «Об уважении гимна Китая». Они перекрикивали спикера, а когда в зале появилась охрана, началась драка. Один из депутатов попытался прорваться к трибуне. В руках у него была бутылка с неизвестным веществом. В итоге содержимое оказалось на полу. Парламентария схватили. На помощь бросились его коллеги. Самых строптивых депутатов охрана выносила из зала на руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовые протесты после смерти афроамериканца переросли в апокалипсис.