На улицы Гонконга вышли тысячи протестующих против закона о нацбезопасности

Эфирная новость 32

Демонстранты строили баррикады и даже захватили крупный торговый центр.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: REUTERS /TYRONE SIU, 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге

В Гонконге с новой силой вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы сказать «нет» закону о нацбезопасности, который вступил в силу накануне. Участники акций строили баррикады и даже захватили крупный торговый центр. Выбивать их оттуда полицейским пришлось при помощи слезоточивого газа, в ход также пошли резиновые пули. 400 протестующих задержаны, при этом пострадали семеро стражей порядка.

Между тем из-за введения закона о нацбезопасности на Китай обрушилась целая лавина критики. В Британии для разъяснений в МИД даже вызвали посла КНР. А премьер Борис Джонсон заявил, что Пекин нарушает декларацию об автономии Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео и вовсе назвал действия китайских властей «оскорблением всему миру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге.

Тема:
Протесты в Гонконге
30 июн
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
2 июн
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах относительно мер урегулирования протестов
28 мая
Что привело к возобновлению массовых протестов в Гонконге?
25 дек
Протестующие в Гонконге требуют отставки местных властей
2 дек
Китай ввел санкции в отношении США
18 нояб
Волна протеста: акции проходят в Грузии, Гонконге и Иране
2 нояб
Российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге
9 окт
Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга
3 сент
Школьники присоединились к протестам в Гонконге
17 авг
Полиция начала разгонять протестующих в Гонконге — видео

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

10:12
Экс-депутат Рады: Киев боится возвращения Донбасса
9:56
ТОП-5 имен женщин, которые становятся успешными бизнес-леди
9:40
Комикс о советских женщинах в годы ВОВ разрывают на полках в Японии
9:30
Не менее 50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме — кадры с места
9:20
Центризбирком подвел промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию
9:10
«Честно говоря, я обескуражена»: Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок