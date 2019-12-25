  1. Пятый канал
  4. Протестующие в Гонконге требуют отставки местных властей

Протестующие в Гонконге требуют отставки местных властей

, 15:24 Эфирная новость 24

В рождественский сочельник произошли ожесточенные стычки полиции с участниками антиправительственных выступлений.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Geovien So; 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге 17

В Гонконге в рождественский сочельник жителям и туристам было не до праздника. Несколько групп протестующих попытались заблокировать крупные торговые центры. Внутри комплексов произошли ожесточенные стычки с полицией. Против участников антиправительственных выступлений применили резиновые дубинки.

Беспорядки выплеснулись и на городские улицы. Демонстранты возводили баррикады. Полиция, впервые за долгое время, применила слезоточивый газ. Протесты в Гонконге проходят с начала лета, требуя отставки местных властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США намерены контролировать независимость Гонконга.

Тема:
Протесты в Гонконге 17
2 дек
Китай ввел санкции в отношении США
18 нояб
Волна протеста: акции проходят в Грузии, Гонконге и Иране
2 нояб
Российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге
9 окт
Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга
3 сент
Школьники присоединились к протестам в Гонконге
17 авг
Полиция начала разгонять протестующих в Гонконге — видео
15 авг
Трамп предложил лидеру КНР обсудить бунтующий Гонконг
14 авг
Китай потребовал от США «не совать нос» не в свое дело
14 авг
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
13 авг
Полиция Гонконга штурмует аэропорт, который заблокировали протестующие

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

16:07
Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
16:00
«Как ей может быть 50?»: Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса
15:53
Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг
15:44
Рэпера, перекрывшего Новый Арбат, оштрафовали на 20 тысяч рублей
15:36
Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге
15:29
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Сейчас читают

Лолита смущенно призналась, что завела любовника
«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]