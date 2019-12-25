Протестующие в Гонконге требуют отставки местных властей

В Гонконге в рождественский сочельник жителям и туристам было не до праздника. Несколько групп протестующих попытались заблокировать крупные торговые центры. Внутри комплексов произошли ожесточенные стычки с полицией. Против участников антиправительственных выступлений применили резиновые дубинки.

Беспорядки выплеснулись и на городские улицы. Демонстранты возводили баррикады. Полиция, впервые за долгое время, применила слезоточивый газ. Протесты в Гонконге проходят с начала лета, требуя отставки местных властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США намерены контролировать независимость Гонконга.