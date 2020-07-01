Российские вузы вошли в сотню лучших университетов мира. Авторитетный Шанхайский рейтинг отметил сразу шесть наших высших учебных заведений. В топ-лист попали МГУ, СПбГУ, ИТМО, Томский политехнический университет, московский МИСиС и Белгородский исследовательский Университет.

Профессиональное сообщество особенно высоко оценило, как в России преподают и исследуют физику, математику и компьютерные науки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский государственный университет вошел в ТОП-100 высших учебных заведений мира.