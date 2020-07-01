Жильцам аварийных домов хотят сэкономить деньги на ремонт

В Госдуме решили сэкономить деньги жильцов аварийных домов. Предлагают освободить их от платежей за содержание и ремонт зданий или хотя бы уменьшить сумму вдвое. Недополученные средства возместят федеральный и региональный бюджеты.

Сейчас вопрос обсуждают с правительством. Законопроект справедливый. Подробнее о готовящихся нововведениях смотрите в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сведения об аварийных домах будут доступны всем россиянам. Информацию о том, требуется ли зданию ремонт, внесут в Росреестр.