Жильцам аварийных домов хотят сэкономить деньги на ремонт

Эфирная новость 19

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому жильцы домов, подлежащих расселению, освобождаются от платежей за содержание зданий.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ленц Артем, 5-tv.ru

В Госдуме решили сэкономить деньги жильцов аварийных домов. Предлагают освободить их от платежей за содержание и ремонт зданий или хотя бы уменьшить сумму вдвое. Недополученные средства возместят федеральный и региональный бюджеты.

Сейчас вопрос обсуждают с правительством. Законопроект справедливый. Подробнее о готовящихся нововведениях смотрите в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сведения об аварийных домах будут доступны всем россиянам. Информацию о том, требуется ли зданию ремонт, внесут в Росреестр.

 

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.44
0.49 78.99
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Какие социальные и экономические изменения ждут россиян с 1 июля?
6:38
Алкоголь, игры или измены? Друзья Харламова раскрыли возможные причины его развода с Асмус
6:31
Стартовал главный день голосования по поправкам в Конституцию
6:18
Жильцам аварийных домов хотят сэкономить деньги на ремонт
6:10
Муцениеце назвала год развода с Прилучным «дурианом»
6:01
Лайфхак: Как без труда смастерить простую систему полива комнатных растений

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Скончался звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин
ТОП-3 женских имени, обладательниц которых ждет несчастная судьба

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок