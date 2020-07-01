Жильцам аварийных домов хотят сэкономить деньги на ремонт
В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому жильцы домов, подлежащих расселению, освобождаются от платежей за содержание зданий.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Ленц Артем, 5-tv.ru
В Госдуме решили сэкономить деньги жильцов аварийных домов. Предлагают освободить их от платежей за содержание и ремонт зданий или хотя бы уменьшить сумму вдвое. Недополученные средства возместят федеральный и региональный бюджеты.
Сейчас вопрос обсуждают с правительством. Законопроект справедливый. Подробнее о готовящихся нововведениях смотрите в видеосюжете Андрея Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сведения об аварийных домах будут доступны всем россиянам. Информацию о том, требуется ли зданию ремонт, внесут в Росреестр.
Читайте также
88%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?