Жена Бондаренко устроила ему фантастический сюрприз в день рождения

Известный актер Станислав Бондаренко сегодня отмечает свой день рождения. Кумиру миллиона телезрителей исполнилось 34 года. По этому случаю супруга артиста Аурика Аленова подготовила грандиозный сюрприз.

Она разбудила мужа днем ранее, в три часа ночи и повезла в аэропорт. Недоумевающий Бондаренко до последнего не догадывался, что ему подготовила его избранница. Свой путь актер показывал подписчикам в сторис.

Преодолев километры на самолете, актер вместе со всей своей семьей прилетел в островок солнца и жаркого лета – Сочи. Там знаменитостей заселили в великолепный номер, после чего они отправились на прогулку.

Instagram @st_bond

Однако главное Аурикой для именинника было уготовано на ночь. Ближе к полуночи Алехина украсила комнату лепестками роз и поздравила своего дорогого и любимого мужа с 34-летием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей.