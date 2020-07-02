«Никакой потери не было»: детский омбудсмен прояснила ситуацию с забытым в ломбарде ребенком

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Виктория Андреева
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По словам Ольги Ярославской, родителей мальчика удалось найти в максимально короткие сроки.

«Никакой потери не было»: детский омбудсмен прояснила ситуацию с забытым в ломбарде ребенком

Фото: ТАСС / Николай Галкин

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала инцидент с брошенным ребенком в одном из столичных ломбардов.

О происшествии стало известно днем 2 июля. Случайный прохожий обнаружил одиноко сидящего мальчика в здании ломбарда «Залог успеха» по адресу: Волгоградский проспект, дом 120\35. По словам очевидца Дениса Павлова, ребенок находился в шоковом состоянии и утверждал, что мама «забыла про него» после ссоры. О вопиющем инциденте мужчина тут же сообщил в полицию и редакцию радиостанции «Говорит Москва».

«Все выяснилось: никакой потери ребенка и сдачи в ломбард не было. Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН. Сейчас недоразумение выяснилось, ребенок в семье», — заявила в интервью РИА Новости детский омбудсмен.

Ярославская также отметила, что все надзорные органы сработали максимально слаженно и четко, что позволило связаться с родителями малыша в короткие сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шестилетней девочке удалось сбежать от похитителя в Москве.

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