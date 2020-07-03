Климова показала завораживающее видео с дочерью и пожелала ей удачи на ЕГЭ

Известная российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram завораживающее видео со своей дочкой. 18-летняя Елена Хорошилова снялась на фоне необыкновенной красоты природных пейзажей. Далеко простирающиеся поля, кристально чистые водоемы, колосья — все это сделало ролик невероятно атмосферным и впечатляющим.

В подписи к посту Климова поддержала свою наследницу, которой предстоит сдавать Единый государственный экзамен.

«Коротко о предстоящем ЕГЭ. Удачи всем школьникам и терпения их родителям. Все получится, нужно только очень постараться. Лизочек, мы в тебя верим», — написала актриса.

К пожеланиям заботливой мамы присоединились подписчики. Они посоветовали девушке спокойно отнестись к предстоящему тестированию.

«Лиза, красотка и умничка! Я не сомневаюсь в таких людях!»

«Удачи вашей роднулечке!»

«Помните как у военных: мысль опережает действия, поэтому все действия нужно подгонять под воображаемый финал, а он обязан быть удачным», — рекомендовали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Климова показала фото всей семьи.