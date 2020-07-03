Счастливый отец, муж и лучший тренер: последнее интервью Абдулманапа Нурмагомедова

Отец прославленного бойца Хабиба Нурмагомедова, мастер спорта СССР по вольной борьбе, именитый тренер Абдулманам Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля 2020 года. Несмотря на все усилия врачей, более двух месяцев пытавшихся восстановить здоровье спортсмена, он скончался в возрасте 57 лет в результате осложнений COVID-19.

Печальное известие стало настоящим шоком для общественности. Многие не понимали: почему судьба здорового и крепкого мужчины сложилась так трагически. Вместе с тем поклонники выражали уверенность, что имя Абдулманама Нурмагомедова навсегда останется в истории спорта. Поскольку его заслуги перед отечеством трудно оценить.

Изо дня в день отец прославленного бойца доказывал, что живет по совести и делает все возможное на благо будущего поколения. Этот человек, безусловно, пользовался авторитетом, а его речи — нередко помогали людям вернуться к жизни после тяжелых потрясений.

Незадолго до смерти Абдулманам Нурмагомедов успел дать интервью, где рассказал, какие вещи в жизни имели для него особое значение. В частности, спорт, семья, и, конечно, карьера сына.

«Я где-то в шестом классе начал ходить в секцию. <…> Пик был, когда уже выступал, восемьдесят пятый, шестой, седьмой год, на чемпионатах СССР по самбо, по дзюдо. Когда я был уже чемпион страны, Украины. Тогда это был еще Союз. <…> В девяностые годы я трижды отбирался: и в Перми, и в Хабаровске, и в Мурманске на чемпионаты СССР по разным видам: самбо, дзюдо и вольная борьба. Больше всего ближе было дзюдо, потому что я провел с двадцати до двадцати четырех лет с лучшими дзюдоистами Украины на чемпионатах Украины, на сборах. Это были мои лучшие спортивные годы», — вспоминал заслуженный тренер России.

Говоря о семье Абдулманам Нурмагомедов стеснительно улыбался. Он признался: в отличие от многих всегда помнил дату бракосочетания — 5 августа 1984 года. Тогда он был еще студентом, но не струсил, когда супруга объявила о беременности, а как настоящий мужчина взял ответственность и за женщину, и за первенца Магомеда.

«В этом году будет тридцать шесть лет, как я живу с женой. В восемьдесят шестом году еще был студентом. Тогда у меня сын родился первый, Магомед. Ну и после окончания института я приехал домой, уже в восемьдесят восьмом году — Хабиб, второй сын», — отметил Нурмагомедов.

А также признался, что был безумно рад, когда младший сын решил связать свою судьбу с профессиональным спортом. Так, первые шаги на татами Хабиб делал уже в 1990 году. За каждое правильно сделанное упражнение счастливый отец обязательно поощрял наследника. Сначала — словами, а затем и деньгами. Прошло несколько лет, и вот уже совсем юный малыш стал настоящим чемпионом.

«Честно говоря, я никогда его не поздравляю с победой. Я говорю ему, что можно было сделать лучше, какие ошибки он допустил. Ну, он как-то сказал, что „я пояс завоевал“. Ну, нормально, мы же к этому шли. Радость была, почему нет, мы шли к этому долго. А когда он и защитил, потом второй раз защитил, ну, какая-то опустошенность появляется — а что дальше? Ну, это и есть опасность», — мудро рассуждал отец бойца.

А в заключение добавил, что искренне считает свою школу и манеру обучения одной из самых лучших. Поскольку всегда умел достучаться до сердца каждого ученика.

«Я всегда верил в это. Если вы будете следовать, слушать и слышать меня в углу, я говорю, ничего сложного для вас не будет. Потому что ваш уровень там борьбы, ваш уровень бокса, ваш уровень там самбо боевого, класс не хуже, чем в любой школе в мире», — подытожил Нурмагомедов.

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