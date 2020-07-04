Защитник Ефремова прокомментировал версию о возможной эпилепсии у актера
Ранее появилась информации о том, что таким образом актер может избежать уголовного наказания за устроенное им пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Представляющий интересы Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев прокомментировал в интервью «360» прошедшую ранее информацию о том, что актеру может быть поставлен диагноз эпилепсия, что поможет ему избежать уголовного наказания за устроенное им пьяное ДТП.
«Как бы себя он ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. Все», — подчеркнул Пашаев.
Однако он продолжает держать в секрете объяснение о том, почему накануне им было сделано заявление, что Ефремов не признает себя виновным, а исходя из его слов среди виновных остается только его автомобиль.
«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — продолжает распаляться адвокат.
К слову, разнообразие версий и высказываний вокруг этого громкого дела продолжает порождать сам защитник, вбрасывая в СМИ и недоговаривая до конца огромное количество фактов. После чего Пашаев прячется обычно за тайну следствия и линии защиты.
При этом какой бы глупой не казалась бы версия об эпилепсии, специалисты в свою очередь ее называют вполне реальной. Так, врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко заявил, что это, конечно, очень сложно доказать, но в судебной практике такие случаи были.
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