Защитник Ефремова прокомментировал версию о возможной эпилепсии у актера

Представляющий интересы Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев прокомментировал в интервью «360» прошедшую ранее информацию о том, что актеру может быть поставлен диагноз эпилепсия, что поможет ему избежать уголовного наказания за устроенное им пьяное ДТП.

«Как бы себя он ни чувствовал, что бы ни было — здесь есть ДТП и есть труп. Все», — подчеркнул Пашаев.

Однако он продолжает держать в секрете объяснение о том, почему накануне им было сделано заявление, что Ефремов не признает себя виновным, а исходя из его слов среди виновных остается только его автомобиль.

«Я не знаю, кто писал. Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», — продолжает распаляться адвокат.

К слову, разнообразие версий и высказываний вокруг этого громкого дела продолжает порождать сам защитник, вбрасывая в СМИ и недоговаривая до конца огромное количество фактов. После чего Пашаев прячется обычно за тайну следствия и линии защиты.

При этом какой бы глупой не казалась бы версия об эпилепсии, специалисты в свою очередь ее называют вполне реальной. Так, врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко заявил, что это, конечно, очень сложно доказать, но в судебной практике такие случаи были.