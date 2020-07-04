«Действительно может»: Каковы шансы Ефремова доказать припадок во время ДТП

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Олеся Роженцова
Эксклюзив 2 068

Психиатр оценил шансы Михаила Ефремова избежать уголовного наказания.

Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко рассказал, сумеет ли актер Михаил Ефремов избежать уголовной ответственности за совершенное им смертельное ДТП. Ранее 5-tv.ru стало известно, что защита артиста может опираться на версию, будто у того за рулем случился припадок абсансной эпилепсии. Это кратковременный приступ, при котором появляется ощущение онемения и тремора в верхних конечностях, часто сопровождается отключением сознания.

«Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение. Но это должна подтвердить экспертиза», — рассказал Виктор Косенко.

Психиатр отметил, что если эпилепсия будет подтверждена, то тогда Ефремов будет нести ответственность только за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но не за смертельное ДТП. Есть и второй вариант.

«Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида алкогольного, если он будет стационарно подтвержден, он (Михаил Ефремов — Прим. ред.) будет также освобожден от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием обусловленным невропатией. Только нужно доказать, что было расстроенное сознание, но таких случаев очень мало, 2-3% из ста», — говорит Виктор Косенко.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Актер театра и кино управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб 58-летний Сергей Захаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ефремов отказал признать свою вину в смертельном ДТП. В свою очередь адвокат Сергей Жорин назвал при большом количестве доказательств подобные высказывания крайне неубедительными.

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