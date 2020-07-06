Певица София Ротару похвасталась фотографиями своего земельного участка. Артистка опубликовала на странице в Instagram снимки цветов на фоне элитного дома. Недвижимость находится в пригороде Киева, в поселке Пятихатки. Стоимость особняка превышает миллион долларов, сообщает ФАН. Долгое время дом Софии Ротару не удавалась рассмотреть, потому что участок скрыт за бетонным забором.

От восторженных комментариев не удержались коллеги Ротару. Максим Галкин и Николай Басков были единодушны во мнении. «Красота», — написали артисты под постом.

Instagram @sofiarotaru.official

Известно, что в элитном особняке три этажа, деревянная веранда, а на территории есть домик для гостей. Судя по фотографиям, в доме должно быть очень светло из-за большого количества окон. Ротару явно занимается не только внутренним интерьером, но и ландшафтным дизайном — на участке расцвело много роз, лилий и других цветов.

По-видимому, в особняке София Ротару провела в этом году много времени. До сих пор артистка не может выступать из-за пандемии коронавируса. Ранее ее концертный директор Сергей Лавров заявлял, что певица потеряла огромную сумму из-за отмены концертов и корпоративов. И в отличие от российских коллег по сцене, Ротару пока не может работать, так как находится на территории другой страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как София Ротару проводит время дома.