Маньяк-сантехник из Подмосковья покончил с собой в СИЗО

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Марина Неруцких
Срочная новость 29

Об инциденте сообщает Главное следственное управление СК РФ.

Маньяк-сантехник из Подмосковья покончил с собой в СИЗО

Фото: Известия / Алексей Майшев

В Ногинском следственном изоляторе покончил с собой маньяк-сантехник из подмосковной Каширы Александр Е., обвиняемый в совершении серии убийств женщин. В Следственном комитете подтвердили эту информацию.

По версии следствия, подозреваемый с 2010-го по 2020 год пробирался в жилища Ступинского и Каширского городских округов, где совершал злодеяния. По данным следствия, на его счету пять изнасилований и убийств, одно покушение на убийство и одно изнасилование.

Всего в списке маньяка семь жертв в возрасте от десяти до 88 лет. Следствию известно о двоих выживших после нападения. Это две девочки. Одну из них спас отец, который услышал шум, второй самой удалось дать отпор преступнику.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании 53-летнего подозреваемого в убийствах и изнасилованиях в Подмосковье.

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