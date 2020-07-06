Без масок и перчаток, но с шоколадкой: как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку

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Всего экзамен сдают более 670 тысяч одиннадцатиклассников.

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Из-за коронавируса в особых условиях российским школьникам пришлось сдавать самый массовый единый госэкзамен по русскому языку.

Процедуру впервые разделили на два этапа, то есть на два дня, чтобы избежать большого скопления людей. Среди мер безопасности — обязательное измерение температуры на входе, полутораметровая дистанция, а вот маску и перчатки, в классах разрешали не надевать. 

Будущим выпускникам разрешили принести с собой шоколад и выйти на прогулку в коридор, но только под присмотром. Всего экзамен сдают более 670 тысяч человек. Результаты станут известны не позднее 23 июля.

Тема:
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