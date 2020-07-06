Назван возможный ответ России на удар Украины по Крыму

Чем грозит Киеву атака на Крым, которой накануне пригрозил России главком ВМСУ Алексей Неижпапа, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В интервью «Вечерней Москве» он заявил, что у Украины не хватит боевого потенциала, чтобы тягаться с Россией в борьбе за полуостров. По его мнению, если Киев решится на такой удар, ответный шаг Москвы нанесет урон всем военным базам Украины.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», — заверил военный эксперт.

Несмотря на то, что военный потенциал Украины в послесоветские годы сильно упал, сейчас его пытаются наращивать силы НАТО, отметил Кнутов. По его мнению, это часть военной стратегии американских сил, основанная по методу «Троянского коня».

«Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону», — пояснил эксперт.

Кроме того, по утверждению Кнутова, с украинскими военными регулярно работают специалисты НАТО, превратившие постепенно ВСУ в подконтрольную армию. Также США поставляют Киеву не только оборонительное оружие, как заявляют об этом на мировой арене.

Также эксперт оценил заявление главкома ВМСУ о важности ракет «Нептун» для армии Украины. По его словам, это оружие не имеет заявленных характеристик, и российские ПВО в состоянии его уничтожить.

Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа ранее заявил, что военно-морские силы Украины готовятся к масштабным боевым действиям против России. По его словам, Украина намерена «вернуть» Крым. Как писал ранее 5-tv.ru, политолог Игорь Павловский оценил серьезность намерений Украины в отношении полуострова.