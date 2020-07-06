«Взял палку и кричит»: политолог о подготовке Украины к войне в Черном море

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Светлана Александрова
Интервью 133

Ранее глава ВМС Украины заявил, что страна готовится к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией, а украинские ракетные комплексы «Нептун» способны ударить с берега по подходам к Севастополю.

Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Ни о какой угрозе России со стороны Военно-морских сил Украины не может быть и речи. Несколько имеющихся в наличии у Незалежной кораблей в лучшем случае способны обозначить границу. Так политолог Игорь Павловский прокомментировал заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией.

«Когда человек нацепил пилотку, взял палку и кричит, что он пойдет войной на Россию, насколько они имеют серьезное отношение к угрозам? А если серьезно, надо посмотреть на состав Черноморского флота, чтобы понять, что ни о каких реальных угрозах в принципе речи быть не может», — заявил Павловский в интервью 5-tv.ru.

Он напомнил, что эксперты оценивают военно-морские силы Украины как очень незначительные, которые способны в лучшем случае только обозначить границу, но никак не сдерживать врага. И сравнивать их по масштабности с Черноморским флотом России даже нет смысла. Кроме того, по словам политолога, какой бы то ни было конфликт в настоящее время не выгоден никому.

«За Украину никто вписываться не будет», — считает Павловский

Что касается ракетной системы «Нептун», о которой говорил командующий украинским флотом, то эксперт допустил, что они, вполне возможно, действительно могут «достать» с украинского берега до Севастополя, однако все равно не смогут этого сделать.

«Ну, во-первых, любой ракетный комплекс блокируется. Если будет запуск по боевым кораблям, там есть противоракетные комплексы корабельные. Это раз. Два. Представляете, что значит, если Украина сейчас нанесет ракетный удар по кораблям Черноморского флота? Ну это же просто… Повторюсь, да, у них есть несколько кораблей, есть эта ракетная система, но вся мощь Черноморского флота если ответит, мало никому не покажется», — заключил Игорь Павловский.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, украинский военный эксперт высмеял новые украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр».

Тема:
Украинский кризис
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