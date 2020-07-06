«Взял палку и кричит»: политолог о подготовке Украины к войне в Черном море
Ранее глава ВМС Украины заявил, что страна готовится к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией, а украинские ракетные комплексы «Нептун» способны ударить с берега по подходам к Севастополю.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru
Ни о какой угрозе России со стороны Военно-морских сил Украины не может быть и речи. Несколько имеющихся в наличии у Незалежной кораблей в лучшем случае способны обозначить границу. Так политолог Игорь Павловский прокомментировал заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией.
«Когда человек нацепил пилотку, взял палку и кричит, что он пойдет войной на Россию, насколько они имеют серьезное отношение к угрозам? А если серьезно, надо посмотреть на состав Черноморского флота, чтобы понять, что ни о каких реальных угрозах в принципе речи быть не может», — заявил Павловский в интервью 5-tv.ru.
Он напомнил, что эксперты оценивают военно-морские силы Украины как очень незначительные, которые способны в лучшем случае только обозначить границу, но никак не сдерживать врага. И сравнивать их по масштабности с Черноморским флотом России даже нет смысла. Кроме того, по словам политолога, какой бы то ни было конфликт в настоящее время не выгоден никому.
«За Украину никто вписываться не будет», — считает Павловский
Что касается ракетной системы «Нептун», о которой говорил командующий украинским флотом, то эксперт допустил, что они, вполне возможно, действительно могут «достать» с украинского берега до Севастополя, однако все равно не смогут этого сделать.
«Ну, во-первых, любой ракетный комплекс блокируется. Если будет запуск по боевым кораблям, там есть противоракетные комплексы корабельные. Это раз. Два. Представляете, что значит, если Украина сейчас нанесет ракетный удар по кораблям Черноморского флота? Ну это же просто… Повторюсь, да, у них есть несколько кораблей, есть эта ракетная система, но вся мощь Черноморского флота если ответит, мало никому не покажется», — заключил Игорь Павловский.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, украинский военный эксперт высмеял новые украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр».
- 6 июл
- Глава ВМС Украины заявил о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией
- 4 июл
- Зеленский заявил, что Россия не имеет права требовать особый статус Донбасса
- 4 июл
- Украина протестировала боевой дрон на российских «Панцирях»
- 2 июл
- «Обороняться будет проблематично»: Крымскому мосту «угрожает» украинская ракета
- 2 июл
- Экс-депутат Рады: Киев боится возвращения Донбасса
- 30 июн
- Депутат Верховной рады назвал Зеленского последним президентом Украины
- 28 июн
- Зеленский «уменьшил» территорию Украины в День Конституции
- 28 июн
- Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
- 27 июн
- «Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки
- 26 июн
- Украинская певица Navkа подверглась разбойному нападению под Николаевом
Читайте также
60%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?