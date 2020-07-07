Стартовал второй день ЕГЭ по русскому языку — видео

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Аномальная жара в некоторых регионах помешала школьникам сдать экзамен, они смогут написать его в резервный день.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Второй день Единого государственного экзамена по русскому языку.

В этом году из-за коронавируса его впервые разделили на два этапа, чтобы избежать большого скопления людей. Всего экзамены сдают более 670 тысяч человек. Большинство уже прошли испытание накануне.

По сообщению Роспотребнадзора, экзамены идут в штатном режиме. Однако в ряде регионов из-за аномальной жары некоторые участники тестирования не смогли их завершить, и обратились за медицинской помощью.

Но все они смогут сдать ЕГЭ в резервный день — 25 июля. Проверка знаний проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.

У выпускников на входе проверяют температуру, в классах учеников рассаживают на расстоянии друг от друга. А вот маски и перчатки разрешили не надевать. Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку.

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