Второй день Единого государственного экзамена по русскому языку.

В этом году из-за коронавируса его впервые разделили на два этапа, чтобы избежать большого скопления людей. Всего экзамены сдают более 670 тысяч человек. Большинство уже прошли испытание накануне.

По сообщению Роспотребнадзора, экзамены идут в штатном режиме. Однако в ряде регионов из-за аномальной жары некоторые участники тестирования не смогли их завершить, и обратились за медицинской помощью.

Но все они смогут сдать ЕГЭ в резервный день — 25 июля. Проверка знаний проходит с соблюдением необходимых мер безопасности.

У выпускников на входе проверяют температуру, в классах учеников рассаживают на расстоянии друг от друга. А вот маски и перчатки разрешили не надевать. Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку.