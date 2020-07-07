«Ой, вы и своего взяли»: Самойлова сделала романтичные фото с Джиганом и оленями

Тема воссоединения Оксаны Самойловой и рэпера Джигана не дает покоя поклонникам звездной семьи. Часть подписчиков в соцсетях упрекает пару в разыгрывании показного драматического спектакля со скандалами и объявлениями о разводе в целях пиара. Другие радуются, что темная полоса в совместной жизни супругов закончилась. Тем временем муж и жена не комментируют происходящее ныне между ними, а лишь выкладывают совместные кадры. Так произошло и теперь.

Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Самойлова почти одновременно опубликовали на своих страницах в Instagram снимки из романтичной фотосессии в лесу. На них пара стоит в окружении оленей. В сессии приняли участие все три их дочери. В кадре отсутствует лишь младший наследник — пятимесячный Давид. На одном из фото супруги стоят в обнимку, касаясь друг друга головами, будто вот-вот поцелуются. У фолловеров не осталось сомнений: Оксана и Денис — настоящее имя рэпера — по-прежнему любят друг друга.

«Пару дней назад мы были в очень классном месте. Я туда года два доехать хотела, но не складывалось. А тут неожиданно и фотограф свободен был, и мы, и погода шикарная», — написала в посте Самойлова.

Instagram @iamgeegun

Однако пользователи ожидали узнать от девушки не это. В комментариях многие потребовали от нее расставить все точки над i в истории с Джиганом. При этом самого исполнителя не удержавшиеся от сарказма юзеры сравнили с животными, которые засветились на снимках.

«Ой, вы и своего взяли…»;

«Какое волшебное фото! Я очень рада за вас! Честно очень-очень»;

«Полная семья на фото, вот это новость! Главное, чтобы вы были счастливы»;

«Ждем разъяснений отмены развода»;

«Развода не будет. Он уже состоялся. Развели народ», — откликнулись комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган показал, как вместе с детьми и Самойловой спасается от ливня.