Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде

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Торжественное мероприятие состоится 26 июля.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

В Петербург для участия в главном Военно-морском параде прибыл отряд катеров Каспийской флотилии.

Они пришвартовались в Кронштадте.

В составе группы четыре противодиверсионных и десантных катера. Экипажи приступили к подготовке техники и вооружения к демонстрации на Параде. Он состоится 26 июля.

Всего в нем примут участие 46 кораблей, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье.

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