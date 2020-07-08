«Мы готовы дать ответ!» — Адвокат Ольги Шукшиной об иске от Алибасова-младшего

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 11

Продолжают появляться новые подробности обвинений от Бари Алибасова-младшего об отравлении и похищении отца.

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Фото, видео: ТАСС / Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Отравление Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова, Бари-младший, сообщил о намерении подать иск против виновных в систематическом спаивании, похищении и отравлении продюсера. Были озвучены их имена — Ольга Шукшина, дочь Василия Шукшина, Андрей Назаров и Валерий Юрин.

Канал 5-tv.ru обратился за комментарием по данному вопросу к Юлии Вербицкой-Линник, адвокату Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее дочери Ольги Шукшиной. Но оказалось, что юрист знаменитой семьи не в курсе последних заявлений юриста Алибасова-младшего.

«Про иск с таким предметом оригинальным я слышу первый раз. Никогда никто к нам не обращался, не обсуждали подобные обвинения в отношении Ольги, — сообщила Юлия. — Если любые требования в адрес нашей стороны будут заявлены, разумеется, мы на них ответим».

Юлия Вербицкая-Линник заверила, что ее клиенты обязательно подготовят официальный ответ на обвинения, как только они будут им предъявлены.

«Пока мы слышим только странные по форме и содержанию декларации», — резюмировала адвокат.

Сайт 5-tv.ru писал о том, что сын Бари Алибасова уверен, что его отца хотели убить.

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