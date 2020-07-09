Губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину в инкриминируемых преступлениях
В отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по трем статьям УК.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; СК РФ
Губернатор Хабаровского края, которому предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса, в частности, его подозревают в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей, не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по защите прав человека.
«Виновным себя Фургал не признает», — сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
По его словам, глава Хабаровского края выглядит совершенно спокойным.
По версии следствия, Фургал имел непосредственное отношение к организованной преступной группе, промышлявшей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Глава Хабаровского края был задержан возле своего дома 9 июля. Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.
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