Губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину в инкриминируемых преступлениях

Губернатор Хабаровского края, которому предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса, в частности, его подозревают в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей, не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по защите прав человека.

«Виновным себя Фургал не признает», — сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, глава Хабаровского края выглядит совершенно спокойным.

По версии следствия, Фургал имел непосредственное отношение к организованной преступной группе, промышлявшей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Глава Хабаровского края был задержан возле своего дома 9 июля. Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.