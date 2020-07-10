Кровавое прошлое? Какие доказательства причастности Фургала к преступлениям нашли силовики

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Губернатора Хабаровского края обвиняют в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Впервые Сергей Фургал проведет ночь на Петровке 38 в изоляторе временного содержания.

Губернатора Хабаровского края доставили туда после шестичасового допроса в следственном комитете. Ему официально предъявлены обвинения в организации убийств, покушения на убийство, организации преступного сообщества. Губернатор все отрицает.

Преступления были совершены еще 15 лет назад, но доказательства причастности к ним Фургала появились лишь недавно.

Георгий Гривенный изучил обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края.

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