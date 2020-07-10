ЕГЭ по математике напишут более 300 тысяч выпускников — видео

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Школьникам предстоит решить 19 заданий за почти четыре часа.

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Выпускники российских школ сегодня сдают единый государственный экзамен по математике. За парты сядут более 300 тысяч учеников.

В этом году решено оставить лишь профильную часть испытания. Она понадобится тем, кто решил поступать в вузы. Базовый экзамен, обязательный для всех выпускников отменили. На выполнение задания участникам тестирования отводится почти четыре часа. За это время необходимо решить 19 заданий. По всей стране подготовлены более пяти тысяч пунктов проведения испытания.

Ну, а в кадетских, нахимовских и суворовских училищах Министерства обороны сегодня начинаются вступительные экзамены. Проходить они будут дистанционно. Для сдачи кандидаты, а таких более десяти тысяч человек, могут использовать любое устройство с возможностью подключения к интернету и видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку.

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