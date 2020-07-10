Участники процесса по делу Сергея Фургала находятся под госзащитой
По данным Следственного комитета, свидетели рассматриваемого дела получали угрозы в свой адрес.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Участники процесса по делу Сергея Фургала получали в свой адрес угрозы и находятся под госзащитой. Об этом сообщил следователь СК во время заседания Басманного суда, где изберут меру пресечения Фургалу.
«Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой», — заявил он.
Накануне губернатору Хабаровского края было предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».
Сегодня Басманный суд Москвы должен избрать меру пресечения Сергею Фургалу. Слушания проходят в закрытом режиме.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с доставкой губернатора Хабаровского края в здание суда.
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