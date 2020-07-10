Участники процесса по делу Сергея Фургала находятся под госзащитой

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Виктория Андреева
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По данным Следственного комитета, свидетели рассматриваемого дела получали угрозы в свой адрес.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Участники процесса по делу Сергея Фургала получали в свой адрес угрозы и находятся под госзащитой. Об этом сообщил следователь СК во время заседания Басманного суда, где изберут меру пресечения Фургалу.

«Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой», — заявил он.

Накануне губернатору Хабаровского края было предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».

Сегодня Басманный суд Москвы должен избрать меру пресечения Сергею Фургалу. Слушания проходят в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с доставкой губернатора Хабаровского края в здание суда.

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