Видео: Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Басманный суд Москвы

Подозреваемого в убийстве и организации покушения на убийство главу Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Обвинение главе региона было предъявлено Следственным комитетом РФ 9 июля. По официальным данным, Сергею Фургалу вменяют совершение преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».

Главу Хабаровского края задержали днем 9 июля, возле собственного дома. По информации следствия, Фургал мог быть причастен к расправам над несколькими бизнесменами из Хабаровского края. Отмечается, что преступления, инкриминируемые губернатору, датируются 2004–2005 годами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие доказательства вины Сергея Фургала есть у следствия сегодня.