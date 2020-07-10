Видео: Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Басманный суд Москвы

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Виктория Андреева
Эксклюзив 79

Обвинение в совершении серии преступлений губернатору Хабаровского края выдвинули 9 июля.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Подозреваемого в убийстве и организации покушения на убийство главу Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Обвинение главе региона было предъявлено Следственным комитетом РФ 9 июля. По официальным данным, Сергею Фургалу вменяют совершение преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».

Главу Хабаровского края задержали днем 9 июля, возле собственного дома. По информации следствия, Фургал мог быть причастен к расправам над несколькими бизнесменами из Хабаровского края. Отмечается, что преступления, инкриминируемые губернатору, датируются 2004–2005 годами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие доказательства вины Сергея Фургала есть у следствия сегодня.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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