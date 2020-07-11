«Не ток-шоу и не шапито»: Адвокатов в деле Ефремова обвинили в саморекламе
Сенатор Андрей Клишас раскритиковал поведение адвоката Ефремова Эльмана Пашаева и адвоката семьи Захарова Александра Добровинского.
Фото: ТАСС / Коротаев Артем
Сенатор, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас раскритиковал поведение адвокатов в деле Ефремова. Клишас посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) остановить «этот водевиль».
Если ФПА не сможет повлиять на адвокатов, то нужно сделать это без их участия, уверен Клишас.
«Очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — цитирует Андрея Клишаса РБК.
В июле Федеральная палата адвокатов возбудило дисциплинарное дело в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и адвоката семьи Захарова Александра Добровинского. На данный момент неизвестно, что стало причиной для этого. Месяц назад представители ФПА заявили, что адвокаты введут себя «нехарактерно для членов профессионального сообщества. Также Пашаева и Дорбровинского обвинили в саморекламе за счет «громкого» дела.
8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения врезался в грузовик Сергея Захарова. Мужчина умер в результате полученных травм. Ефремов на данный момент находится под домашним арестом. Свою вину он не признал. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев неоднократно заявлял, что будет доказывать невиновность своего клиента.
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