«Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
Эльман Пашаев прокомментировал возбуждение дисциплинарных дел о нарушении адвокатской этики в отношении его и Александра Добровинского.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Эльман Пашаев, защищающий Михаил Ефремова в деле о смертельном ДТП, прокомментировал новость о возбуждении дисциплинарных дел о нарушении адвокатской этики в отношении его самого и Александра Добровинского. В разговоре с 5-tv.ru, Пашаев рассказал, что это провокация адвоката пострадавшей стороны.
«Ну, Добровинский! Он же красавчик! Он все что угодно может. Им же хайп нужен!» — прокомментировал защитник Ефремова.
Он также добавил, что не знает подробностей дела и рекомендовал обратиться с расспросами в адвокатскую палату Северной Осетии.
«Вы знаете, что лучше сделайте? Знаете, к какой палате я креплюсь? Звоните, пожалуйста, вы найдете номер телефона президента адвокатской палаты республика Северная Осетия — Алания. Вы позвоните и наверное, они вам точно ответят», — посоветовал юрист.
В отношении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела. Адвокаты представляют противоборствующие стороны в деле о пьяном ДТП Михаила Ефремова.
Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий Александра Добровинского по этому делу.
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