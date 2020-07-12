«Божественна!» — Улыбающаяся Ирина Круг очаровала поклонников

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Светлана Александрова
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Вдова Михаила Круга выложила в сеть очередное элегантное фото.

Фото, видео: Instagram @irinakrug

Известная исполнительница русского шансона Ирина Круг очаровала своих поклонников новым фото. На снимке, который вдова Михаила Круга выложила на своей странице в Instagram, она, широко улыбаясь, сидит на ступенях в элегантном бело-вишневом костюме и в «цветочных» туфлях на шпильках.

«Хороший день», — подписала фото певица.

Instagram @irinakrug

Подписчики Ирины в восторге от образа, в комментариях они засыпали 44-летнюю артистку комплиментами.

«Вы такая красивая в этом наряде»

«Божественна!»

«Милая, нежная, жизнерадостная!»

«Классный образ!»

«Искренняя улыбка счастливой женщины», — пишут пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, 1 июля исполнилось 18 лет с того дня, когда был убит «король русского шансона» Михаил Круг. Преступление было раскрыто только в 2012 году. В годовщину смерти мужа Ирина Круг опубликовала в соцсетях трогательное обращение.

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