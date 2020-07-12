Сразу три ярчайших астрономических явления можно увидеть в ночь на 12 июля — где смотреть?

|
Карина Бернтгольц
37

Луна сблизится с Марсом, Венера — со звездой Альдебаран, а на фоне Марса пролетит МКС.

Сразу три ярчайших астрономических явления можно увидеть в ночь на 12 июля — где смотреть?

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Сразу три редких и в то же время ярчайших и завораживающих небесных явления в ночь на 12 июля смогут увидеть жители Земли. Глядя на ночное небо, можно будет заметить, как Луна сблизится с Марсом, Венера — со звездой Альдебаран, а на фоне Марса пролетит экипаж Международно-космической станции. Насладиться настоящей феерией на фоне звезд смогут жители Свердловской области, сообщает Е1.RU

Около трех часов по местному времени можно будет наблюдать, как Луна окажется рядом с Марсом. Их будут разделять примерно пять лунных дисков 2,6 градуса. Ближе к утру Венера будет находиться на расстоянии 57 угловых минут от яркой звезды Альдебаран.

«Наблюдать их можно на северо-востоке низко над горизонтом и, к сожалению, на довольно светлом небе. Разделять их будет примерно два лунных диска», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Спустя примерно час после этих событий планету Марс пересечет МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Земли смогут увидеть самую яркую за последние семь лет комету. Заметить редкое явление можно, начиная с 13 июля, если взглянуть на небо невооруженным глазом.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

1:40
Сразу три ярчайших астрономических явления можно увидеть в ночь на 12 июля — где смотреть?
1:24
Сейчас так модно? Ани Лорак нарядилась в новое платье а-ля домашний халат
1:08
Ученые: жирные волосы могут защитить от коронавируса
0:52
«Божественна!» — Улыбающаяся Ирина Круг очаровала поклонников
0:36
Петров день: почему 12 июля категорически запрещено отдыхать у воды?
0:21
Видео: джип влетел в автобус в Подмосковье. Двое погибли

Сейчас читают

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор — видео
В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок