Сразу три редких и в то же время ярчайших и завораживающих небесных явления в ночь на 12 июля смогут увидеть жители Земли. Глядя на ночное небо, можно будет заметить, как Луна сблизится с Марсом, Венера — со звездой Альдебаран, а на фоне Марса пролетит экипаж Международно-космической станции. Насладиться настоящей феерией на фоне звезд смогут жители Свердловской области, сообщает Е1.RU

Около трех часов по местному времени можно будет наблюдать, как Луна окажется рядом с Марсом. Их будут разделять примерно пять лунных дисков 2,6 градуса. Ближе к утру Венера будет находиться на расстоянии 57 угловых минут от яркой звезды Альдебаран.

«Наблюдать их можно на северо-востоке низко над горизонтом и, к сожалению, на довольно светлом небе. Разделять их будет примерно два лунных диска», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Спустя примерно час после этих событий планету Марс пересечет МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Земли смогут увидеть самую яркую за последние семь лет комету. Заметить редкое явление можно, начиная с 13 июля, если взглянуть на небо невооруженным глазом.