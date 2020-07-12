Все дело в фотошопе: Ирена Понарошку показала лицо с красными пятнами

Телеведущая Ирена Понарошку показала свое фото без макияжа и фильтров. Оказалось, что у Ирены вовсе не идеальное лицо, как предполагали многие подписчики девушки. На коже видны красные пятна, сосуды и воспаления.

«Это фильтры у меня потрясающие. И фотошоп. А кожа как кожа: расширенные поры, морщины, гиперпигментация, сосуды, закрыты комедоны и так далее», — написала Ирена Понарошку.

Instagram @irenaponaroshku

Ирена Понарошку знаменита тем, что популяризирует здоровый образ жизни. Вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей — Серафима и Тео. Семья Понарошку не ест мясо, занимается йогой и медитациями, сортирует мусор и прививает другим полезные эко-привычки.

Снимком со своей неидеальной кожей Понарошку поделилась, когда отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Также у Ирены спросили, как она отнесется, если ее дети в будущем будут есть мясо. Ирена призналась, что отреагирует на это нормально и даже сейчас она разрешает «съесть котлету из мяса», просто этого в ее доме нет. Также Ирена рассказала, что готова родить еще одного ребенка.

«В идеале патриотку», — написала телеведущая.

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