Пластический хирург рассказал, на что пошла Карпович ради Прилучного

Пластический хирург Николай Григоряк рассказал, что изменила в своей внешности звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которой в последнее время упорно приписывают роман с Павлом Прилучным. Сравнив фотографии разных лет, специалист отметил, что лицо 34-летней актрисы изменилось довольно сильно, пишет сайт KP.RU. По мнению врача, причин здесь несколько: во-первых, Мирослава сильно похудела, а во-вторых доктор усматривает в изменениях признаки пластической операции.

«Скорее всего, она удалила комки Биша. На фото с челкой лицо пухлое, а уже на следующей фотографии — более структурное, очерчены скулы. Это свидетельствует чаще всего именно о том, что были удалены комки Биша», — полагает Григоряк.

Instagram @m1r0slava_karpovich; www.globallookpress.com / Karpovich Miroslava

По его словам, еще можно было бы предположить, что Мирослава решилась на операции на углах нижней челюсти, поскольку овал ее лица заметно округлился, однако, по мнению специалиста, это маловероятно — звезды редко рискуют лечь под нож ради столь травматичной процедуры. Подкорректировать овал сейчас можно с помощью косметолога.

Звезда «Мажора» буквально только что развелся с Агатой Муцениеце, однако уже успел познакомить сына и дочь на отдыхе в Крыму с новой пассией. А экс-супруга Прилучного, по данным ФАН, тем временем отдыхает с подругой в подмосковном санатории.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Мирослава Карпович резко ответила в соцсетях сплетникам, распространяющим слухи о ее романе с Прилучным.