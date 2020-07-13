В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
Зрелищное мероприятие состоится 26 июля в Северной столице.
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Фото, видео: globallookpress.com / Elena Dunn, 5-tv.ru
На аэродромы Петербурга и Ленинградской области прибывают самолеты и вертолеты авиации ВМФ России. Они будут участвовать в главном Военно-Морском параде 26 июля.
Всего в торжественном смотре будет задействовано больше 40 машин. Технику тщательно проверяют наземные службы, а экипажи — изучают маршрут и проводят одиночные полеты. В ближайшее время начнутся тренировки в составе групп.
А моряки в Финском заливе провели уже третью репетицию парада — отрабатывали движение колонной на минимальной дистанции. Экипажам кораблей предстоит пройти по Неве, и главная сложность — проход между опорами мостов. Специально для этого установили буйки, которые имитируют узкие переправы Северной столицы.
«И соответственно, корабли и катера тренируются проходить между быками этих мостов. Специально буи выставлены в такой дистанции, какая дистанция между быков, вышеназванных мостов», — рассказал командир Ленинградской военно-морской базы, контр-адмирал Вячеслав Родионов.
Первая тренировка в акватории Невы пройдет уже 14 июля. В параде примут участие более четырех тысяч военнослужащих, 46 кораблей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде.
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