«Так администрации работать не могут»: Трутнев прилетел в Хабаровск с проверкой

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прилетел в Хабаровск. В рамках проверки работы местной администрации он сразу раскритиковал руководство края, пишет РИА Новости.

Трутнев заявил, что к нему регулярно поступают жалобы на работу чиновников в Хабаровском крае — инвесторы жалуются на административные проволочки и невыполнение обязательств по контрактам. Вице-премьер с этим согласен и не одобряет такого поведения.

«Вообще для меня это каждый раз такой сигнал, потому что я считаю, что так администрации работать не могут», — заявил он по прибытии на Дальний Восток.

Трутнев планирует проверить, может ли действующая команда в управлении краем продолжать выполнять свои обязанности. Именно при ней Хабаровский край опустился на 63-е место в рейтинге инвестиционного климата среди регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации покушений на убийство и убийств. Позже он был арестован в Москве, а затем полиция задержала и его пресс-секретаря.