В Москве похоронили отца погибшего солиста «Иванушек International»
Сам Игорь Сорин ушел из жизни еще в 1998 году после падения с шестого этажа.
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Фото, видео: Instagram @igorsorin1969
В Москве похоронили отца погибшего 22 года назад солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина. 82-летний Владимир Райберг умер три дня назад после продолжительной болезни.
«Владимир Семенович Райберг, папа Игоря, скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он уходил не один, в кругу друзей и коллег», — цитирует сообщение одной из фан-групп Игоря Сорина в соцсетях сайт KP.RU.
Урну с прахом отца звезды 1990-х похоронили на Кузьминском кладбище. Поклонники отыскали фото, на котором маленький Игорь Сорин запечатлен с папой.
Сам артист ушел из жизни в 1998 году. После падения с шестого этажа у него диагностировали ушиб почек, перелом шейных позвонков, полный паралич нижней части тела и частичный паралич рук. Врачи пытались спасти его, сделав операцию, но сердце солиста «Иванушек» не выдержало. В группе его заменил Олег Яковлев, который тоже ушел из жизни в 2017 году.
Родители Игоря Сорина Светлана и Владимир Райберг развелись через год после смерти сына. Отец артиста вскоре женился на молодой фанатке группы «Иванушки International».
Ранее о том, что погубило Игоря Сорина рассказал в одном из интервью известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
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