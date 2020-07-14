В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах России боевики

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Задержанный возле города Тадмор под Пальмирой боевик сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийские военные задержали троих боевиков, работавших на американские спецслужбы. Группа из восьми человек должна была прорваться на подконтрольные территории Дамаска, но подорвалась на минном поле.

Большинство террористов погибли, но выжившие теперь дают ценные показания о шпионаже в пользу западной разведки и вербовке боевиков в печально известном лагере беженцев Эр-Рукбан. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин с подробностями из Сирии.

Тема:
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