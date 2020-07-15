Насколько успешно сдают ЕГЭ выпускники, дистанционно заканчивавшие школу?
В Рособрнадзоре подвели предварительные итоги первых единых госэкзаменов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya, 5-tv.ru
Предварительные итоги первых ЕГЭ подвели в Рособрнадзоре. По словам экспертов, работ с высокими баллами стало больше. Выпускники продемонстрировали умение логически мыслить и работать со статистикой. Они также хорошо разбираются в природных и экономических процессах. В ведомстве отмечают, что переход на дистанционное обучение весной не снизил уровень подготовки учащихся.
«Если для многих дистанционное образование взрослых стало каким-то открытием, то выпускники достаточно успешно используют все онлайн-ресурсы и в прошлые годы использовали для подготовки к сдаче экзамена. Их очень много, они различаются по отдельно взятым предметным составляющим», — врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
И еще одно наблюдение экспертов. У выпускников растет интерес к информатике. В этом году увеличилось число участников ЕГЭ именно по этому предмету.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будут учиться дети с 1 сентября. Работа школ в условиях коронавируса может начаться по одному из трех возможных сценариев.
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