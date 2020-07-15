Один человек пострадал при взрыве в доме на юге Петербурга

Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате взрыва в доме на юге Петербурга. ЧП произошло около 8 часов утра в здании на Краснопутиловской улице, 108, в которой располагается кулинарная школа. После взрыва в здании начался пожар. По имеющейся информации, пострадавшим является хозяйка квартиры. Она находится в тяжелом состоянии, у нее диагностированы ожоги 70% тела.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видны последствия взрыва. На записях заметно, что взрывной волной на улицу вынесло окна и домашнюю утварь. Жители здания пытаются самостоятельно выбраться из дома через балконы, огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения.

На месте работают 49 спасателей, задействованы 13 единиц техники. Проводится эвакуация жильцов дома с третьего по пятый этаж.