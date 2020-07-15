Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19

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Светлана Шевченко
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что у популяционного иммунитета в России есть свои региональные особенности.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса назвала уровень популяционного иммунитета россиян. По ее данным он составляет более 26%.

Главный санитарный врач отметила, что у него есть свои региональные особенности. Так максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, а более низкие в сельской местности. Разница в показателях обусловлена особенностью эпидпроцесса.

«Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей: до шести лет — до 42% из числа обследованных, от семи до 13 лет — до 38%. При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения самые низкие», — подчеркнула Попова.

Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19

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Также глава Роспотребнадзора отметила, что доля тяжелых случаев заражения коронавирусной инфекцией значительно снизилась — с 5,6% в апреле до 3% в июле — самый низкий показатель в мире. Кроме того сокращено до двух дней время между обнаружением вируса и оказанием медицинской помощи.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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