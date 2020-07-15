Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса назвала уровень популяционного иммунитета россиян. По ее данным он составляет более 26%.

Главный санитарный врач отметила, что у него есть свои региональные особенности. Так максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, а более низкие в сельской местности. Разница в показателях обусловлена особенностью эпидпроцесса.

«Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей: до шести лет — до 42% из числа обследованных, от семи до 13 лет — до 38%. При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения самые низкие», — подчеркнула Попова.

Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19 1/1

Также глава Роспотребнадзора отметила, что доля тяжелых случаев заражения коронавирусной инфекцией значительно снизилась — с 5,6% в апреле до 3% в июле — самый низкий показатель в мире. Кроме того сокращено до двух дней время между обнаружением вируса и оказанием медицинской помощи.