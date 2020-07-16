Седина в бороду: Трамп перестал красить волосы?

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Алиса Старжевская
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Президент США предстал перед публикой в непривычном образе.

Седина в бороду: Трамп перестал красить волосы?

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras

Цвет волос президента США Дональда Трампа стал предметом широкого обсуждения журналистов. Известно, что американский лидер всегда гордился своей «естественной» шевелюрой, однако в последнее время у некоторых изданий появились вопросы к новому образу Трампа.

Так, Daily Mail обратил внимание на то, что на недавней пресс-конференции волосы президента имели пепельный или даже седой оттенок. Отмечается, что еще несколько месяцев назад Трамп мог похвастаться шевелюрой желтоватого цвета.

Doug Mills, Yuri Gripas

Издание связывает такие метаморфозы с тем, что во время пандемии салоны красоты не работали, и президент не имел возможности «подкрасить» свои волосы, представив на всеобщее обозрение свой натуральный цвет.

Волосы Дональда Трампа неоднократно становились объектом для шуток. Некоторые предполагали, что 74-летний президент носит парик, однако сам он все эти слухи неоднократно отрицал, заявляя, что его волосы лучше, чем у многих ровесников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Хромченко сменила имидж впервые за двадцать лет.

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