Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края
Сергей Фургал арестован на два месяца до 9 сентября 2020 года.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал арестован на два месяца до 9 сентября 2020 года решением Басманного суда. Обжаловать можно в конституционном порядке.
Обвинение главе региона было предъявлено Следственным комитетом РФ 9 июля. По официальным данным, Сергею Фургалу вменяют совершение преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».
Главу Хабаровского края задержали днем 9 июля, возле собственного дома. По информации следствия, Фургал мог быть причастен к расправам над несколькими бизнесменами из Хабаровского края. Отмечается, что преступления, инкриминируемые губернатору, датируются 2004–2005 годами.
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