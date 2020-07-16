Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 25

Сергей Фургал арестован на два месяца до 9 сентября 2020 года.

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Арест Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал арестован на два месяца до 9 сентября 2020 года решением Басманного суда. Обжаловать можно в конституционном порядке.

Обвинение главе региона было предъявлено Следственным комитетом РФ 9 июля. По официальным данным, Сергею Фургалу вменяют совершение преступлений по трем статьям УК РФ, в частности, «О покушении на убийство» и «Об организации убийств».

Главу Хабаровского края задержали днем 9 июля, возле собственного дома. По информации следствия, Фургал мог быть причастен к расправам над несколькими бизнесменами из Хабаровского края. Отмечается, что преступления, инкриминируемые губернатору, датируются 2004–2005 годами.

Тема:
Арест Сергея Фургала
15 июл
В ОНК заявили об онкологическом заболевании у фигуранта дела Фургала
15 июл
В каких условиях содержатся Иван Сафронов и Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово»?
14 июл
Как в Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала в Хабаровске?
13 июл
Трутнев объяснил задержание Фургала после избрания на пост губернатора
13 июл
«Так администрации работать не могут»: Трутнев прилетел в Хабаровск с проверкой
12 июл
Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края задержала полиция
11 июл
Кто руководил незаконными акциями в поддержку Сергея Фургала?
10 июл
«Не было политики»: Адвокат Фургала прокомментировал решение суда
10 июл
Сергей Фургал арестован
10 июл
«Давление не оказывается»: общественники сообщили об условиях содержания Фургала в СИЗО

Читайте также

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края
12:10
Видео: Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боевых действий
12:03
Больше не нужны: экс-жена Аршавина об отношении футболиста к детям
11:51
Видео: в Петербурге задержали налетчика, похитившего из банка 3,5 миллиона рублей
11:33
Видео: три грузовика и автобус с вахтовиками столкнулись в Омской области
11:22
«Это лето»: Сколько российские звезды тратят на отпуск в день?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок