Погиб за металл. Родные предполагаемой жертвы Фургала раскрыли детали убийства

Стали известны детали убийства одного из предпринимателей, к гибели которого по предварительной версии следствия имеет отношение губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Чиновник был задержан СКР 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийства.

Как рассказали родственники погибшего в 2004 году Романа Сандалова, он работал на предприятие Фургала «МИФ-Хабаровск», а именно привозил металл. Однажды груз не оплатили, и мужчина решил возместить убыток «натурой», то есть вернуть металл. За свое решение он поплатился жизнью: в октябре 2004 года его расстреляли из ружья «Сайга». Исполнитель убийства спустя три года сам явился с повинной к правоохранителям. По его версии, он был уверен, что патроны холостые, а выстрелы произвел, чтобы напугать Сандалова. В момент выстрела у него подвернулась нога, а сам выстрел был направлен в сторону, утверждал мужчина. Патроны, аналогичные тем, которыми был застрелен предприниматель, были найдены при обыске у Фургала.

Брат убитого Романа Сандалова Дмитрий рассказал, что его родственник предчувствовал беду и пытался скрываться от людей Фургала. Конфликт спустя какое-то время был забыт, и Роман вновь начал ходить на работу.

«А потом, раз все хорошо, он поехал на машине на асфальтный завод за щебнем. По дороге автомобиль забарахлил, они остановились. Он стал чинить. Подъехала другая машина, вылезли три или четыре человека. Один был с ружьем — вроде, „Сайга“. Начали с ним разговаривать, беседовать. Он при виде ружья, само собой, испугался, случился инстинкт самообороны, он толкнул человека, как-то ударил, развернулся и бежать. Ни о чем уже не думал. Но, видимо, не одно ружье было. Потому что парней, которые с ним ехали, их под стволом держали, чтобы они не встали. А какое ружье было второе, я не знаю», — рассказал Дмитрий Сандалов.

По его словам, убежать Роману удалось недалеко. Уже через пару метров он получил пулю в спину. Ранение оказалось смертельным.

«Эти парни сели в машину и уехали. Какой именно разговор был, я вам точно не могу сказать. <…>А тех парней задержали, но вроде как сразу и отпустили», — вспоминает брат Сандалова.

Мать убитого рассказала о том, что конфликт ее сына был не единственным у Фургала с поставщиками металла. Однако никаких последствий для бизнесмена и будущего губернатора тогда не наступило.

«В этом же году, когда убили Романа, только немного раньше, летом, был убит Баченин Александр. На День молодежи. Вроде как он тоже занимался металлом, и ему тоже так же несправедливо не заплатили. И он выпивши был, на подножку машины встал и начал что-то доказывать. А машина была самосвал, металл водили. И он одной рукой держался, а другой размахивал — и его столкнули, он попал под этот же самосвал. И никакого следствия не было. Похоронили — и все. А потом наш случай следующий был. И это было связано с металлом и организацией „МИФ“», — рассказала мать погибшего.

Сергей Фургал был задержан по подозрению в убийстве и организации покушения на убийство 9 июля. В его отношении возбуждено уголовное дело. Главу Хабаровского края доставили для проведения следственных действий в столицу. Как сообщал ранее 5-tv.ru, обыск по делу об убийстве Романа Сандалова был проведен у Фургала еще в 2004 году. Тогда у него нашли патроны от ружья «Сайга», аналогичные тем, которыми был расстрелян предприниматель. Позже стали известны другие детали уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края.