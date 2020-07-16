«Это очевидно»: Песков назвал перекрытие демонстрациями улиц противозаконным
В ответ на вопрос о разнице действий правоохранителей в разных городах, пресс-секретарь предложил обратиться с этим к ним самим.
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Фото, видео: ТАСС / Пустовит Евгения, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что думает по поводу недавних массовых демонстраций, которые прошли в Северной столице, Хабаровске и Москве.
«Перекрывать улицы — это противозаконно, — указал Песков. — Это очевидно».
На вопрос журналистов о разнице в действиях правоохранителей в разных городах пресс-секретарь предложил обратиться напрамую к правоохранительным органам, потому что именно они принимают решение на местах.
«Опять не по адресу вопрос. На него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей», — пояснил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто стоит за организацией демонстраций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске.
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