«Это очевидно»: Песков назвал перекрытие демонстрациями улиц противозаконным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что думает по поводу недавних массовых демонстраций, которые прошли в Северной столице, Хабаровске и Москве.

«Перекрывать улицы — это противозаконно, — указал Песков. — Это очевидно».

На вопрос журналистов о разнице в действиях правоохранителей в разных городах пресс-секретарь предложил обратиться напрамую к правоохранительным органам, потому что именно они принимают решение на местах.

«Опять не по адресу вопрос. На него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто стоит за организацией демонстраций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске.