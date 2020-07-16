Фургалу предлагали покинуть Россию после появления информации о расследовании
В Москве он встречался с, по версии следствия, фактическим организатором предъявляемых ему убийств и членом ОПГ Андреем Кареповым.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, зная о том, что в отношении его возобновились следственные действия, тайно встречался в Москве с, по версии следствия, фактическим организатором предъявляемых ему убийств и членом организованной преступной группировки (ОПГ) Андреем Кареповым.
Например, встреча под зонтом проходила в столице осенью прошлого года. Через некоторое время Карепов был задержан.
Фургалу предлагали покинуть Россию после появления информации о расследовании
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и Андрей Карепов.
Андрея Карепова следствие называет фактическим организатором громких убийств, заказанных Сергеем Фургалом.
Середина 2000-х. Сергей Фургал и Андрей Карепов за одним столом.
5-tv.ru
Их встречи, после того, как Фургал узнал о том, что следователи существенно продвинулись в деле о громких заказных убийствах, стали регулярными. В ходе этих бесед Карепов неоднократно предлагал главе края покинуть Россию пока все не утрясется.
По данным Следственного комитета Андрей Карепов был тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.
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