Фургалу предлагали покинуть Россию после появления информации о расследовании

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 149

В Москве он встречался с, по версии следствия, фактическим организатором предъявляемых ему убийств и членом ОПГ Андреем Кареповым.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, зная о том, что в отношении его возобновились следственные действия, тайно встречался в Москве с, по версии следствия, фактическим организатором предъявляемых ему убийств и членом организованной преступной группировки (ОПГ) Андреем Кареповым.

Например, встреча под зонтом проходила в столице осенью прошлого года. Через некоторое время Карепов был задержан.

Фургалу предлагали покинуть Россию после появления информации о расследовании

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и Андрей Карепов.

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Андрея Карепова следствие называет фактическим организатором громких убийств, заказанных Сергеем Фургалом.

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Середина 2000-х. Сергей Фургал и Андрей Карепов за одним столом.

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5-tv.ru

Их встречи, после того, как Фургал узнал о том, что следователи существенно продвинулись в деле о громких заказных убийствах, стали регулярными. В ходе этих бесед Карепов неоднократно предлагал главе края покинуть Россию пока все не утрясется.

По данным Следственного комитета Андрей Карепов был тесно связан с «Тимофеевской» преступной группировкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

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Арест Сергея Фургала
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