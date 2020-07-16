СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств

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Карина Бернтгольц
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Работа по раскрытию возможных преступлений осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, СК РФ

Тема:
Арест Сергея Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, расследование возможных преступлений, совершенных в 2004-2005 годах, осложнялось противоречивыми показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить. В результате удалось сделать вывод о деятельности Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. По версии следствия, глава Хабаровского края и его соучастники при совершении преступлений исходили из собственных корыстных интересов.

«Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон – Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе  - компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», - рассказала Петренко.

Она отметила, что одним из приближенных Фургала был Александр Карепов, в начале 2000-х тесно связанный с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими». Предполагается, что именно ее члены были исполнителями убийств.

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы раскрыли подробности содержания в следственных изоляторах главы Хабаровского края Сергея Фургала и советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Согласно решению суда, губернатор региона был арестован 10 июля. Сейчас он находится на карантине в СИЗО «Лефортово», где содержится к одиночной камере.

Тема:
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