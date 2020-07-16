СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств
Работа по раскрытию возможных преступлений осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, СК РФ
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, расследование возможных преступлений, совершенных в 2004-2005 годах, осложнялось противоречивыми показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить. В результате удалось сделать вывод о деятельности Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. По версии следствия, глава Хабаровского края и его соучастники при совершении преступлений исходили из собственных корыстных интересов.
«Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон – Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», - рассказала Петренко.
Она отметила, что одним из приближенных Фургала был Александр Карепов, в начале 2000-х тесно связанный с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими». Предполагается, что именно ее члены были исполнителями убийств.
Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы раскрыли подробности содержания в следственных изоляторах главы Хабаровского края Сергея Фургала и советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Согласно решению суда, губернатор региона был арестован 10 июля. Сейчас он находится на карантине в СИЗО «Лефортово», где содержится к одиночной камере.
- 16 июл
- Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку
- 16 июл
- Назвавший себя «обезьяной в клетке» Фургал пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО
- 16 июл
- Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края
- 15 июл
- В ОНК заявили об онкологическом заболевании у фигуранта дела Фургала
- 15 июл
- В каких условиях содержатся Иван Сафронов и Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово»?
- 14 июл
- Как в Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала в Хабаровске?
- 13 июл
- Трутнев объяснил задержание Фургала после избрания на пост губернатора
- 13 июл
- «Так администрации работать не могут»: Трутнев прилетел в Хабаровск с проверкой
- 12 июл
- Пресс-секретаря губернатора Хабаровского края задержала полиция
- 11 июл
- Кто руководил незаконными акциями в поддержку Сергея Фургала?
Читайте также
59%
0.43 81.23
0.39
Нашли ошибку?