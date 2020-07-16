Выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление

Басманный суд Москвы сегодня оставил за решеткой Сергея Фургала — губернатора Хабаровского края, отклонив жалобу его адвоката и продлил арест бизнесмена Николая Мистрюкова, бывшего краевого депутата.

Они проходят по одним делам и по версии следствия были соучастниками нескольких убийств и покушений на Дальнем Востоке в середине нулевых. Оба обвиняемых участвовали в процессе по видеосвязи, оставаясь в СИЗО Лефортово. Фургал воспользовался случаем и рассказал, как ему сидится. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в СК заявили о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств. Работа по раскрытию возможных преступлений осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.