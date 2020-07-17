В России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса
По словам эксперта Агаси Тавадяна, все регионы страны прошли пик заболеваемости COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: www.globallookpress.com /PPI, 5-tv.ru
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости заявил о стадии угасания пандемии коронавируса в России. По словам специалиста, все регионы страны уже прошли пик заболеваемости новым внеклеточным агентом.
Агаси Тавадян подчеркнул, что в каждом субъекте РФ, согласно статистике, наблюдается разная картина по COVID-19.
«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал эксперт.
Специалист пояснил, что российские регионы сгруппированы по цветам, соответствующим значению индекса репродукции инфекции. Данная методика Роспотребнадзора наглядно демонстрирует, сколько человек подвергается инфицированию от одного носителя коронавируса. В случае, если индекс менее единицы, то заболеваемость COVID-19 идет на спад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус.
- 17 июл
- Жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус
- 17 июл
- Эксперт объяснил, почему необходимо вакцинироваться от гриппа
- 16 июл
- Фонд «Моя история» посвятил спектакль «Грифон» врачам, борющимся с COVID-19
- 16 июл
- Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие COVID
- 15 июл
- Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19
- 15 июл
- Выписаны первые испытавшие на себе вакцину от COVID-19 — видео
- 15 июл
- Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса
- 14 июл
- Ах, эти маски! ТОП-4 чиновников, которые нелепо надевали средства защиты
- 14 июл
- В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну
- 14 июл
- Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже осенью
Читайте также
72%
0.43 81.23
0.39
Нашли ошибку?