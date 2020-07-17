В России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса

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Василий Заика
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По словам эксперта Агаси Тавадяна, все регионы страны прошли пик заболеваемости COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com /PPI, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости заявил о стадии угасания пандемии коронавируса в России. По словам специалиста, все регионы страны уже прошли пик заболеваемости новым внеклеточным агентом.

Агаси Тавадян подчеркнул, что в каждом субъекте РФ, согласно статистике, наблюдается разная картина по COVID-19.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что российские регионы сгруппированы по цветам, соответствующим значению индекса репродукции инфекции. Данная методика Роспотребнадзора наглядно демонстрирует, сколько человек подвергается инфицированию от одного носителя коронавируса. В случае, если индекс менее единицы, то заболеваемость COVID-19 идет на спад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус.

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