В России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости заявил о стадии угасания пандемии коронавируса в России. По словам специалиста, все регионы страны уже прошли пик заболеваемости новым внеклеточным агентом.

Агаси Тавадян подчеркнул, что в каждом субъекте РФ, согласно статистике, наблюдается разная картина по COVID-19.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что российские регионы сгруппированы по цветам, соответствующим значению индекса репродукции инфекции. Данная методика Роспотребнадзора наглядно демонстрирует, сколько человек подвергается инфицированию от одного носителя коронавируса. В случае, если индекс менее единицы, то заболеваемость COVID-19 идет на спад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус.