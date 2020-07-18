Российский вирусолог развеяла миф о самом раннем симптоме COVID-19

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Виктория Андреева
Эксклюзив 31

О поразительных результатах очередного исследования коронавируса рассказали испанские ученые.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Robin Utrecht, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Евгения Селькова подвергла критике заявление испанских ученых касательного нового, ранее не известного симптома коронавируса.

Зарубежные специалисты уверяли, что одним из первых признаков COVID-19 может быть так называемая энантема — сыпь, образующаяся в ротовой полости человека за несколько дней до проявления ярких симптомов данной инфекции.

В комментарии 5-tv.ru медик пояснила, что это «открытие» не более чем миф. Как минимум, потому что сыпь может в принципе не иметь отношения к какой-то конкретной болезни, а быть проявлением банальной аллергии. Тем более, что ученые из Испании обследовали лишь 21 пациента с подтвержденным коронавирусом.

«Я думаю, что никто вам точно сказать не может. Надо наблюдать и смотреть. Сыпь — это такой признак, который может быть при любой болезни. При аллергии тоже сыпь. Так нельзя связывать [с COVID-19]. Есть заболевания, которые обязательно сопровождаются [сыпью]. Но другие-то нет. Это фантазии уже», — констатировала Евгения Селькова.

Известно, что российские ученые пока подтвердили лишь информацию о сыпи на кожных покровах в качестве признака коронавируса. Так, эксперты Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН выявили семь видов кожных проявлений патогена COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых необычных симптомах проявления коронавируса. Новые признаки COVID-19, ранее не встречавшиеся в медицинской практике, обнаружили ученые из Китая.

Тема:
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