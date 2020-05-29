Симптомами COVID-19 могут быть семь видов сыпи

Коронавирусная инфекция вызывает внешние проявления и может диагностироваться по видам сыпи. Об этом пишут «Известия». Патологии кожи, связанные с COVID-19 изучили специалисты Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН. По итогам исследований медики рассказали о семи видах кожных проявлений патогена Sars-CoV-2.

Первая группа — ангииты кожи, воспаления стенок сосудов, которые вызываются непосредственно инфекцией. Они проявляются как волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки.

Папуло-везикулезные высыпания. Ярким примером такой сыпи могут быть прыщи при ветрянке. При коронавирусе это больше похоже на потницу, которая возникает на фоне высокой температуры с многодневным повышенным потоотделением у пациентов.

Розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи — заболевания, которые характеризуются красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками. Особенность лишая при COVID-19 заключается в отсутствие «материнской бляшки» — самого крупного элемента, возникающего первым при классическом течении дерматоза.

К четвертой категории специалисты отнесли кореподобные сыпи, к пятой — токсидермии. В шестую группу ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала коронавирусной инфекции. К последней категории относят трофические изменения тканей лица, которые проявляются у пациентов на ИВЛ.

Ранее испанские специалисты описали и такой кожный симптом, как «ковидные пальцы». Внешне эта патология может походить на механическую травму или обморожение. Врачи считают это особой формой ангиита кожи.

При всем многообразии клинических проявлений, нельзя утверждать наверняка, что их вызывает коронавирус, а не сопутствующие заболевания. Кожные проявления могут быть связаны и с применением лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112